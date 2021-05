Diese Aufgaben sind nicht trivial, wie sich an allen drei Herausforderungen beispielhaft recht klar zeigen lässt. Beginnen wir mit den Angriffen auf Demokratie und Wirtschaft zum Beispiel aus Russland und China: Seitdem auch den politischen Entscheidungsträgern in Europa deutlich wurde, auf welche Weise die dortigen autokratischen Regierungen in die politischen und ökonomischen Prozesse in den westlichen Demokratien Einfluss nehmen, werden die Stimmen lauter, hier Einhalt zu gebieten.