Insgesamt macht die Politik in der zweiten Corona-Welle keine gute Figur. Dieses Bild wird noch dadurch verschärft, dass zahlreiche politische Akteure auch im persönlichen Umgang untereinander und im Umgang mit Herausforderungen versagen. Da gibt es zunächst diejenigen Abgeordneten aus der Koalition, die sich am Handel mit notwendigen medizinischen Gütern – in den vorliegenden Fällen Masken – persönlich bereichern. Selbst wenn sich herausstellen sollte, dass die Provisionen an die beiden Abgeordneten der Union nicht illegal waren, so zeigt ihr Verhalten doch einen eklatanten Mangel an Moral und Fingerspitzengefühl. Die Empörung ist völlig berechtigt, ihr Rücktritt auch.