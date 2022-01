Mit diesen drei Themen, also Klimapolitik, EZ und Welthandel, sowie der sinnvollen Verknüpfung dieser Themen wäre die Agenda sehr gut bestückt. Weitere Themen werden sicherlich hinzukommen; sie verdienen aber nicht annähernd so viel Aufmerksamkeit wie diese. Es ist sicherlich nicht zu erwarten, dass die Bundesregierung es schafft, auf dem Gipfel Lösungen zu präsentieren, aber Schritte dahin wären schon sehr wichtig. Wenn die Verknüpfung der wesentlichen Themen sich im Bewusstsein der Öffentlichkeit (weltweit und in Deutschland) widerspiegelte, hätte die deutsche Präsidentschaft viel erreicht.



