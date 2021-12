Ähnlich könne man in der Europäischen Union (EU) vorgehen. Anstatt zu moralisieren, könnte die Bundesregierung Angebote machen. Wer sich an Menschenrechte hält, wird belohnt. Innerhalb der EU könnte man so vielleicht der polnischen oder der ungarischen Regierung Angebote machen, die nur schwer abzulehnen sind. Die Beteiligung diese Länder an Hilfszahlungen aus der EU wird schon richtigerweise an eine konsequent demokratische Regierungsführung gekoppelt; vielleicht kann die Rhetorik noch angepasst werden. Mit Partnern von außerhalb könnte man Klimaziele in Verbindung mit Hilfszahlungen oder Marktzutritt vereinbaren und so die Interessen in dieselbe Richtung lenken.