 Freytags-Frage: Was könnte man noch so alles verbieten?

Diese Steuer- beziehungsweise Preislösung ist keineswegs eine triviale Aufgabe, denn es sind vielfach globale Maßnahmen erforderlich, die gerade in Entwicklungsländern mit geringer Kaufkraft erhebliche Überzeugungskraft erfordern. Auch hier gäbe es politisch brisante Verteilungswirkungen. Aber es lohnt sich für die Sache. Wenn die Grünen ihre Energie hierfür anstatt für Verbote aufwenden, hätten sie vermutlich noch mehr Wähler – und würden die Gesellschaft nicht länger spalten.



Auch aus zwei anderen Gründen ist die Strategie, das Verhalten mit Verboten zu lenken, äußerst zweifelhaft. Zum Ersten lehrt die Geschichte, dass Verbote regelmäßig zu Umgehungsstrategien führen – man denke nur an die Prohibitionszeit in den Vereinigten Staaten (USA) in der Zwischenkriegszeit oder an die Verbote von anderen Drogen, Glücksspiel und Prostitution.