Freytags-Frage: Was lehrt uns die Fußball-WM in Katar?

Anschließend wäre zu klären, wie und in welcher Tonart die Deutschen dem Rest der Welt ihre Werte und Normen nahbringen wollen. Am einfachsten ist es, wenn man zeigt, dass es der Mehrheit im Land mit einer liberalen Ordnung besser geht als ohne. Selbst bei universalen Menschenrechten – wie er Nichtdiskriminierung aufgrund sexueller Orientierung – mag vorteilhaft sein, leise Töne anzuschlagen. Nicht zuletzt aufgrund der Gelegenheit, die WM auszutragen, hat sich in Katar einiges (objektiv noch zu wenig) bewegt. Ob gerade die Unternehmen des deutschen Mittelstandes die richtigen Übermittler der entsprechenden Botschaften sind, kann getrost bezweifelt werden. Dies spricht dagegen, das am 1. Januar 2023 in Kraft tretende sogenannte Lieferkettengesetz allzu eng auszulegen. Das bedeutet nicht, dass die Deutschen duckmäuserisch auftreten sollen. Sie müssen nur wissen, wann es sich lohnt, aggressiv aufzutreten und wann nicht.