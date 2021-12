Diese Überlegungen legen nahe, dass die neue Regierung das Konzept des investierenden Staates konservativ auslegen sollte. Anstatt öffentliche Gelder in Projekten zu binden, die von privater Seite in aller Regel besser und billiger durchgeführt werden, sollte man die knappen Mittel möglichst dort investieren, wo sie eine Multiplikatorfunktion einnehmen können, nämlich bei Infrastruktur, Grundlagenforschung und Bildung. Dort gibt es genug zu tun. So verstanden ist die Idee des investierenden Staates zu begrüßen. Je eher die Regierung damit beginnt, desto besser.



Mehr zum Thema: Vizekanzler und Wirtschaftsminister Robert Habeck will die Industrie umbauen und den Wohlstand mit Sonne, Wind und Wasser befeuern. Wirtschaft plus Klimaschutz plus Transformation – ist das zu viel?