Hinzu kommt ein unabweisbarer Bedarf an mehr Verteidigungsbereitschaft (wegen der geopolitischen Lage) auf der einen und der Unterstützung sozialer Einrichtungen aller Art (wegen der demographischen Entwicklung) auf der anderen Seite. Im Moment bestehen große Schwierigkeiten, diesen Bedarf mit regulär Beschäftigten zu decken, ohne eine Kostenexplosion zu erzeugen. Das Gegenargument liegt auf der Hand: Sollen wir wirklich jungen Menschen ein Lebensjahr rauben, um Geld zu sparen und dabei noch Amateure in wichtigen gesellschaftlichen Bereichen anstellen? Ist das nicht eine beispiellose Fehlallokation?



Das Argument des geraubten Lebensjahres stimmt allenfalls nur partiell. Heute haben viele Jugendliche direkt nach dem Abschluss an der Schule noch keine richtige Vorstellung davon, welche Ausbildung sie beginnen sollten. Viele verbringen ein Jahr oder Teile davon im Ausland, um dort zu arbeiten oder als Freiwillige tätig zu sein, oder dienen bereits hierzulande freiwillig in sozialen Einrichtungen. Hier fände mit Einführung eines Pflichtjahres lediglich eine Umdeutung statt.