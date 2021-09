Am Sonntag wird ein neuer, der insgesamt 20., Deutsche Bundestag gewählt. Diese Wahl dürfte – ungeachtet des öden Wahlkampfs – eine der wichtigsten Wahlen der Nachkriegszeit werden. Denn lange nicht standen sich zwei Positionen so scheinbar unversöhnlich gegenüber. Hier die marktwirtschaftlich orientierte, im Wesentlichen auf die individuelle Verantwortung setzende sogenannte bürgerliche Mitte, repräsentiert von den Freien Demokraten (FDP), des Großteil der Union (CDU/CSU) und kleinen Teilen der Grünen und der Sozialldemokraten (SPD); dort die selbsternannten Progressiven, bestehend aus der Mehrheit der Grünen und der SPD sowie der Linken, die auf den Staat als wirtschaftlichen Akteur, milde Erziehungsinstanz und großzügigen Helfer in der Not setzen. Die Fundamentalopposition von Rechtsaußen kann zwar klare Mehrheiten verhindern, hat aber keine ernsthaften Inhalte zu bieten.

Diese Unterschiede der beiden Lager in der Wahrnehmung der Rollenverteilung zwischen dem Staat sowie den Bürgern und Unternehmen sind in ihrer Bedeutung für die Zukunft des Landes nicht zu unterschätzen. Denn die jüngsten Krisen haben gezeigt, dass wir in Deutschland dabei sind die Zukunft zu verschlafen.