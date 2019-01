Der Aufstieg der AfD wie auch einiger unseriöser Kampagnenorganisationen wie Campact oder die Deutsche Umwelthilfe kann sicherlich zu einem Gutteil gerade darauf zurückgeführt werden, dass Probleme verdrängt wurden. So wurde eine kritische Haltung zur praktizierten Asylpolitik genauso tabuisiert wie Kritik an der Rettungspolitik in der Europäischen Währungsunion. Märkte wurden zunehmend kartelliert oder monopolisiert und die drängendsten Umweltprobleme von der Industrie ignoriert. Das alles macht die Probleme zunächst nicht kleiner. Wer zum Beispiel die Wähler der AfD lieber bei den Sozialdemokraten oder den Christdemokraten sieht, muss mit ihnen reden und nicht über sie. Wer die Luft in den Städten verbessern will, sollte das tunlichst nicht gegen die Bürger, sondern mit ihnen angehen. Man muss zuhören.