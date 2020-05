Die globale Corona-Pandemie hat die Weltwirtschaft schwer getroffen. Lockdowns in fast allen Ländern haben die globalen Lieferketten unterbrochen und zu scharfen Rezessionen sowohl in Industrie- als auch in Industrieländern geführt. Leider kommt die Krise nicht in Zeiten globaler Stabilität und Vertrauens, sondern in Zeiten zunehmender Spannungen und Unsicherheiten, die bereits vor Beginn der Krise Anfang 2020 den Wohlstand bedrohen. In den letzten Jahren haben sich die globalen Wertschöpfungsketten offensichtlich verkürzt; zurückzuführen auf digitale, also technologische Entwicklungen und politische, also protektionistische Initiativen. Das Jahrzehnt seit der globalen Finanzkrise (GFC) war keine Zeit der Stabilität und des Vertrauens.