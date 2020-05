Die Sozialdemokraten strengen sich auch im laufenden Jahr sehr an, um den Menschen Gutes zu tun: Grundrente, erhöhtes Kurzarbeitergeld und nun soll es ein Recht auf Homeoffice geben. In den Umfragen zahlt sich dieser Aktionismus nicht aus; die Christdemokraten gewinnen, die SPD stagniert. Vielleicht sollte sich die SPD-Spitze einmal fragen, warum das so ist.