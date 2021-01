Viertens haben bereits im Vorfeld einige Spieler abgesagt. Dies hat besonders die deutsche Nationalmannschaft getroffen, deren eingespielter Abwehrblock (unter anderem) nicht mitreist. Die interne, aber extern geäußerte Kritik daran ist nicht recht nachvollziehbar. Es ist eher erstaunlich, dass nur so wenige Spieler abgesagt haben.



Fünftens, und dies ist ebenfalls anders als in den Vorjahren, gefährdet dieses Turnier die Fortsetzung des Spielbetriebs der nationalen Ligen. Man stelle sich vor, dass sich im Verlaufe des Turniers immer mehr Spieler infizieren und danach erst einmal in Quarantäne müssen. Dann werden etliche Spiele in den nationalen Ligen und im Europapokal wohl ausfallen müssen. In der Bundesliga gibt es kaum Ersatztermine für ausgefallene Spiele. Im Extremfall kann wieder kein regulärer Meister in dem Sinne, dass jeder gegen jeden gespielt hätte, ermittelt werden. Eventuell gefährdet die WM sogar das ganze Geschäftsmodell des Handballs, wenn die Saison in Deutschland im März oder April abgebrochen werden müsste.