• Schließlich soll hier noch auf die immer häufigeren Versuche aus allen politischen Richtungen hingewiesen werden, die Vertreter anderer als der eigenen Auffassung zum Schweigen zu bringen bzw. gar nicht erst zu Wort kommen zu lassen. Die Begründung dafür ist regelmäßig der Schutz der Minderheiten vor Diskriminierung; es wird hier aber nicht im Nachhinein geprüft, ob Diskriminierung oder Verletzung vorliegt, sondern es wird unterstellt, dass schon die Wortmeldung der anderen Seite unerträglich sei. Freiheit ist dann gerade nicht die Freiheit der Andersdenkenden!

Ganz prominent sind die Beispiele an Universitäten, wenn Vorlesungen gewaltsam gesprengt, Universitätsangehörige attackiert oder öffentliche Vorträge aus Angst vor Gewalt abgesagt werden. Wie Minderheiten geschützt werden, wenn Herr Lucke seine Vorlesung in Makroökonomik nicht hält, wird nicht erläutert und spielt dabei wohl auch keine Rolle. Ein anderes Beispiel: Die sogenannte Alternative für Deutschland (AfD) versucht regelmäßig, mit dem Hinweis auf die Meinungsfreiheit diese einzuschränken beziehungsweise Kritiker einzuschüchtern; dazu dienen ihnen zum Beispiel Plattformen zur Meldung von kritischen Lehrern oder Hochschullehrern. In diesen Fällen geht es nur um Unterdrückung anderer Meinungen!