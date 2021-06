Heute beginnt ein höchst ungewöhnliches Sportereignis, nämlich die Fußball-Europameisterschaft 2020, die wegen der Coronakrise um ein Jahr in dieses Jahr verschoben wurde. In insgesamt 11 Ländern (mit jeweils einem Stadion) wird ab heute Abend Fußball gespielt. Insgesamt 24 Fußballmannschaften reisen kreuz und quer durch ganz Europa, um in der größten Europameisterschaft aller Zeiten den Europameister zu ermitteln. Damit sind mehr als die Hälfte der Länder Europas mit ihrer Nationalmannschaft vertreten.