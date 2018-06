Hinzu kommt, dass diese Gesetzesinitiative die Kosten gerade in einem Moment zu steigern droht, in dem sich die wirtschaftliche Lage in der Bundesrepublik verschlechtern könnte. Die Auftragslage der deutschen Unternehmen ist einer Mitteilung des Bundeswirtschaftsministeriums zufolge seit vier Monaten jeweils schlechter als in den Monaten zuvor. Wenn dies einen Trend signalisiert, dürften sich viele Unternehmen neu aufstellen wollen. In Verbindung mit einer weiteren Kostensteigerung droht dann eine Steigerung der Arbeitslosigkeit. Im Windschatten der drohenden Rezession hätten es Unternehmen dann leicht, die zusätzlichen Kosten durch die exakte hälftige Beitragsfinanzierung der gesetzlichen Krankenversicherung wieder auszulagern. Das wäre weder sozial noch effizient.