Dessen ungeachtet sind sowohl Arbeitskämpfe gerade in den Sektoren, die gegenwärtig Engpässe darstellen, als auch Lohnabschlüsse in zweistelliger Höhe für die gesamtwirtschaftliche Lage gefährlich. Zunächst bedeutet eine weitere Verzögerung beim Handel eine Ausweitung der bereits deutlich spürbaren Lieferengpässe in der Industrie. Der Lockdown in China, der nun an ein Ende zu kommen scheint, hat wesentlich dazu beigetragen. Aber auch die Verteuerung der fossilen Energieträger und vieler Lebensmittel durch den russischen Überfall auf die Ukraine sorgt für Stockungen im Warenfluss. Eine Bestreikung der Engpässe wirkt progressiv verstärkend – was schließlich der Grund für den Ausstand das Beschäftigen der Seehäfen ist.