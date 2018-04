Man könnte auch die Diskussion um die Dieselfahrzeuge heranziehen. Die Gegner des Diesels als Antriebsmotor im Individualverkehr argumentieren in gewisser Hinsicht mit religiöser Inbrunst; sie führen einen Kreuzzug. Den Fakten schenken sie in der Regel wenig Beachtung, als unrichtig Erwiesenes wird nur dann korrigiert, wenn es der eigenen Position hilft. Dabei sollte es doch ganz einfach sein: Der Ausstoß sämtlicher dieselgetriebenen Motoren sollte gemessen und mit vertretbaren Werten verglichen werden. Dabei dürfte sich herausstellen, dass PKW nur einen Teil der Probleme verursachen – man denke nur an die Schifffahrt auf Binnengewässern oder an die Hafenstädte, die Kreuzfahrtschiffe anlaufen. Hinzu kommt der Straßentransport, der ebenfalls deutlich mehr Stickoxide produzieren dürfte als PKW.