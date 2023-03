Das war der Ampelkoalition sicherlich schon vorher klar, so viel muss man fairerweise anerkennen. Aber die inhaltlichen Differenzen gerade zwischen den Grünen und den Freien Demokraten über die Art des Klimaschutzes haben in Verbindung mit der Herausforderung durch die russischen Angriffe auf die Zivilisation dafür gesorgt, dass die Übereinstimmung zuletzt geringer wurde. Das scheint sich in dieser Woche geändert zu haben. Erfreulicherweise hat die Ampelkoalition am Dienstagabend ihren seit langem schwelenden internen Konflikt beigelegt und tatsächlich Schritte in die richtige Richtung unternommen, um die in der vergangenen Woche dargestellten Probleme anzugehen.