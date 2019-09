Freytags-Frage: Wie geht es dem Osten?

Am Mittwoch dieser Woche hat Staatssekretär Christian Hirte, der Beauftragte der Bundesregierung für die Neuen Länder, den Bericht zur Deutschen Einheit 2019 vorgestellt. Er kommt zum Urteil, dass die Lage der Neuen Länder wesentlich besser als die Stimmung ist. Während die Aufholleistung beachtlich ist, fühlen sich offenbar über die Hälfte der Bürger in den Neuen Ländern als Bürger zweiter Klasse, während in der gleichen Umfrage die überwiegende Mehrheit sich zufrieden mit ihrer wirtschaftlichen Lage und optimistisch mit Blick auf die Zukunft zeigt. Dies ist in der Tat ein schwer auflösbarer Widerspruch.