Hinsichtlich der Qualität gab es in den letzten Jahren viel Kritik, denn in der Tat hat sich die Qualität des öffentlichen Fernsehens in den letzten Jahren nicht erhöht, sondern muss wohl als fallend betrachtet werden. Festmachen kann man das am einfachsten an der Programmstruktur. Statt anspruchsvolle Kulturprogramme oder Fernsehspiele finden sich immer mehr Schlagersendungen oder Endlosserien, vor allem in der sogenannten Prime Time; oft parallel auf dem Ersten und den Regionalsendern. Allerdings fällt es schwer, die Qualität des Fernsehens objektiv zu bewerten.