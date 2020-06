Nicht so eindeutig wird die Antwort ausfallen, wenn es sich um öffentliche Unternehmen handelt. Darf die städtische Verkehrsgesellschaft Menschen ohne Corona-Warn-App den Zugang zur Straßenbahn verweigern? Kann das Freibad die App verlangen? Und wie ist es mit dem Universitätsweingut, in deren Geschäft die Kundin die App nicht vorweisen will oder kann? In diesen Fällen darf offensichtlich nicht diskriminiert werden, weil andernfalls die von der Bundesregierung garantierte Freiwilligkeit hinterfragt werden muss. Ob dieser Fall ein neues Gesetz erfordert, ist also höchst zweifelhaft. Eigentlich dürfen öffentliche Akteure, also auch staatliche Unternehmen ohnehin nicht diskriminieren, so steht es im Grundgesetz.