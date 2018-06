- Dessen ungeachtet bleiben viertens die Gehälter, die in manchen Ausbildungsberufen nach Ende der Ausbildung gezahlt werden, hinter den kolportierten Gehältern in akademischen Berufen zurück. Dies gilt mit Sicherheit für die Gesundheitsberufe, in denen die Knappheit sehr hoch ist, was sich aber nicht auf die Zahlungsbereitschaft der direkten Nachfrager, also der Krankenhäuser und Pflegeheime, sowie deren Patienten und der dahinterstehenden Krankenkassen auswirkt.



- Hinzu kommt, dass viele Deutsche nicht bereit zu sein scheinen, für Dienstleistungen einen angemessenen Preis zu bezahlen. Handwerkerarbeiten werden häufig selber durchgeführt – ungeachtet der dann zu erwartenden Qualitätsmangel. Nebenbei bemerkt bestärkt die Absage von Handwerkbetrieben wegen voller Kapazitätsauslastung diesen Trend nur.