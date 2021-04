Vor wenigen Tagen hat die Kanzlerkandidatin der Grünen, Frau Baerbock ein recht aufschlussreiches Interview zu ihren außenpolitischen Vorstellungen gegeben. Darin hat sie einige Positionen vertreten, die in einem grün-rot-rotem Regierungsbündnis (G2R) sicherlich kaum mehrheitsfähig wären. Dies wäre in einer Ampelkoalition oder in einer Koalition nur mit den Christdemokraten (CDU) mit Sicherheit deutlich anders.