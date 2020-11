In diesem Zusammenhang hat der zukünftige Präsident Biden bereits etliche vielversprechende Ankündigungen gemacht. Mit Blick auf die multilaterale Ordnung erwarten Beobachter die Rücknahme der Kündigung des Klimaabkommen von Paris und des Austritts aus der Weltgesundheitsorganisation (WHO). Auch mit Blick auf internationale Verträge wie das Nuklearabkommen mit dem Iran besteht Hoffnung. Und nicht zuletzt wird erwartet, dass die Blockade der Welthandelsorganisation (WTO) durch die USA ein Ende findet.

Auch die bilateralen Beziehungen der USA zum Rest der Welt dürften sich klären. Zum einen wird das wachsweiche Verhalten gegenüber Diktatoren und Autokraten wieder prinzipientreuer werden, zum anderen werden die Beziehungen zu den Partnern der USA wieder berechenbarer und freundlicher. In Europa, allen voran in Deutschland, sieht man ein Ende der transatlantischen Konflikte in Sichtweite, auch wenn es ausgemacht scheint, dass die USA den transpazifischen Beziehungen eine steigende Bedeutung einräumen. In Berlin beschwören nahezu sämtliche prominenten Politiker die Bedeutung der transatlantischen Beziehungen; es wird die Hoffnung geäußert, der erste Auslandsbesuch führt den neuen Präsidenten nach Berlin und Brüssel. Dem Vernehmen nach hat er bereits Telefonate mit Regierungschefs in Europa geführt.

Vor dem Hintergrund der politischen Restriktionen des künftigen Präsidenten wird die Verbesserung der transatlantischen Beziehungen – über die Rhetorik hinaus – jedoch kein Selbstläufer, darauf ist in den vergangenen Tagen vielfach hingewiesen worden, zum Beispiel von Iana Dreyer in ihrem lesenswerten Kommentar zum transatlantischen Handel. Die Europäer müssen einiges tun, um den amerikanischen Präsidenten zu überzeugen.

Aber es gibt Hebel auch für die Europäer. Ganz generell ist das Verhältnis des Westens zu China neu zu definieren. Hier hilft eine transatlantische Partnerschaft allen Beteiligten. Daneben existieren spezifisch deutsch-amerikanische Themen, die auf andere europäische Länder abstrahlen. Der Schlüssel dazu – und damit zum transatlantischen Verhältnis – scheint eindeutig in Berlin zu liegen, und zwar in mehrfacher Hinsicht.