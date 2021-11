In der Tat stecken in dem Papier revolutionäre Vorstellungen für eine Zeit ohne fossile Energieträger. Die Koalitionäre wollen die Wirtschaft transformieren, um Deutschlands Beitrag zur Erreichung des 1,5-Grad-Ziels zu leisten. Dies ist ambitioniert, aber notwendig. Dafür müssen in allen beteiligten Sektoren, das heißt der Landwirtschaft, der Industrie, dem Verkehr, der Stromversorgung und dem Gebäudesektor erhebliche Veränderungen stattfinden. Jeder Bürger muss gleich an mehreren Stellen enorme Einsparungen an CO2 leisten. Das wird teuer und vor allem mit erheblichen Veränderungen der täglichen Routinen einhergehen.