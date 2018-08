In Thüringen beispielsweise kommen so schnell einige Euro zusammen, wie das Beispiel eines Hauses in Jena, das für 500.000 Euro verkauft würde, zeigt: Zum Kaufpreis kommen für den Käufer 32.500 Euro Grunderwerbsteuern (6,5 Prozent), 29.750 Euro Maklergebühren (bei 5 Prozent netto) sowie 7500 Euro Notargebühren, also insgesamt 69.750 Euro; das entspricht 13,95 Prozent. Und selbst bei einem preiswerteren Haus (das in Jena kaum zu finden ist, aber vielleicht in der Nähe) für 200.000 Euro fallen immer noch 27.900 Euro Nebenkosten an. Diese Summen können durchaus prohibitiv wirken.