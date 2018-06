Die französische Hauptstadt hat in den vergangenen Jahren an Attraktivität eingebüßt. Bei der Vorgängerumfrage aus dem Jahr 2014 war Paris noch deutlich beliebter. Aktuell reicht es nur noch für den achten Rang. Dennoch ist die Metropolregion in Frankreich der unangefochtene Wirtschaftsstandort Nummer eins. Durch ihre zwölf Millionen Einwohner bietet sie einen enormen Absatzmarkt und zieht somit vor allem die Konsumgüterindustrie an.

Bild: imago