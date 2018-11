Das heißt nicht, dass im gegenwärtigen System der Sozialpolitik in Deutschland alles in bester Ordnung ist. Sie ist oftmals nicht zielgenau und gerecht. Wer aber Sozialpolitik als ein Füllhorn betrachtet, das auf Anfrage und ohne weitere Kontrolle ausgeschüttet wird, zeigt kein sonderliches Interesse daran, die betroffenen Menschen wieder in den Arbeitsprozess zu integrieren. Es sieht eher so aus, als wolle man die Betroffenen ruhigstellen. Der damalige Bundeskanzler Schröder verneinte das Recht auf Faulheit und forderte dadurch implizit die Pflicht der Gesellschaft, sich um die schwächsten Mitglieder so zu kümmern, dass diese wieder Chancen auf Teilhabe bekommen.