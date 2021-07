Wer die Arbeit der sechs traditionellen parteinahen Stiftungen genau verfolgt, sieht in der Tat viel Sinnstiftendes. Sowohl im Inland als auch im Ausland bieten die Stiftungen eine vielfältige und entsprechend der Färbung der ihnen nahestehenden Parteien bunte Bildungsarbeit und Politikberatung an. Dazu zählen Studien und politikorientierte Aufsätze genauso wie Expertenworkshops, Konferenzen und Vortragsveranstaltungen für eine breite Öffentlichkeit im Inland. Außerdem bilden die Stiftungen natürlich exzellente Netzwerke, die in die Parteien, aber auch in Wissenschaft und Verwaltung wirken. Wer sich interessiert, kann im Grunde mit allen Stiftungen Kontakt halten und so die politische Vielfalt des Landes erfahren.