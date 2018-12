Wie in jedem Jahr, so gibt es auch am Ende des Jahres 2018 sehr unterschiedliche Einschätzungen. Für die einen geht es Deutschland blendend: Wir haben eine stabile Regierung, hohe Beschäftigung, und niedrige Inflation, während überall auf der Welt Chaos droht. Für andere ist die soziale Ungleichheit erdrückend, wie der Bericht des Wirtschafts- und Sozialrates der Vereinten Nationen aus dem Oktober 2018 suggeriert.