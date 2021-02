• Auch die Urlaubsdebatte – sollen wir über Ostern reisen dürfen oder nicht – treibt seltsame Blüten, abgesehen davon, dass die Frage zur Unzeit aufgerufen wurde; man kann heute wohl noch nicht sagen, was in sechs Wochen möglich sein wird. Im Gespräch mit der ARD sagte der sozialdemokratische Spitzenpolitiker Kevin Kühnert dennoch sinngemäß, eine Woche Urlaub im Hotel sollte es auch in absehbarer Zukunft noch nicht geben – in den Zoo oder ins Museum dürften die Menschen dann vielleicht schon gehen. Da liegen sofort Vorstellungen nahe, die ihn als Manager staatseigener Ferienheime sehen: Verdiente Genossen dürfen an die Ostsee (oder, wenn es richtig gut läuft, nach Kuba oder Venezuela) reisen; liberale Dissidenten müssen in die Lüneburger Heide zum Zelten (wenn sie ihren Bezirk überhaupt verlassen dürfen).

Ganz im Ernst, es mutet etwas seltsam an, dass ein junger Mann ohne Amt, aber mit Ambitionen, glaubt verfügen zu können, wie die Bürger ihre Zeit verbringen sollen.