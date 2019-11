Freytags-Frage: Wie steht es um die Wissenschaft?

Damit ist nicht gemeint, dass die Studierenden ihre Auffassungen nicht vortragen sollen. Im Gegenteil, alle Studierenden sollten dazu ermuntert werden, die Aussagen der Lehrenden kritisch zu hinterfragen und in die Diskussion einzusteigen. Denn gerade in einer recht aufgeheizten politischen Stimmung können akademische Diskussionen eher beruhigend wirken. Universitäten sollten hier gesellschaftlich Vorreiter sein und relevante Fragen intelligent und mit Esprit diskutieren. Solche Diskussionen sollten in die Öffentlichkeit getragen werden. Themen gibt es genug: Wanderung, Zukunft Europas, Klimawandel, Strukturwandel und soziale Ungleichheit, um nur einige zu nennen.



Ein positives Beispiel ist die an einigen Universitäten in dieser Woche abgehaltene Public Climate School mit zahlreichen Diskussions- und Vortragsveranstaltungen, so auch in Jena, wo die Veranstaltungen gut besucht waren. Es ist richtig, dass Universitätsleitungen studentische Initiativen dieser Art unterstützen, weil sie zur Wissenserweiterung und informierten Meinungsbildung beitragen können. Sie sind im Übrigen auch ein Beleg dafür, dass die Wissenschaftsfreiheit hoch ist.



Als Fazit bleibt, dass die Freiheit der Wissenschaft ein kostbarer Wert ist, der immer in Gefahr ist und aufmerksam verteidigt werden muss. Allerdings sind hysterische Reaktionen auch nicht angesagt. Sachlichkeit, gebotene Härte gegen Krawallmacher und der Spaß an der inhaltlichen Auseinandersetzung sind eine gute Kombination zur Sicherung der akademischen Freiheit.