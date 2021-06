Denn es kann keineswegs als unsozial bezeichnet werden, wenn Menschen, die gesund älter werden, nicht auch länger arbeiten sollen. Was ist sozial daran, dass immer weniger jüngere Menschen für immer mehr ältere Menschen arbeiten sollen, ohne dass die Älteren ihren Teil zur Problemlösung beitragen? Das erinnert an den Cartoon, in dem einige Rentner ein paar junge Leute vorwurfsvoll fragen, warum sie denn so wenige seien. Ja, warum wohl?