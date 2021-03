Noch ist in der Vergangenheit nahezu jeder Freiheitskämpfer gegen ein feudales, autokratisches oder koloniales System mit der Zeit selber zum Autokraten verkommen. Man denke nur an Robert Mugabe, den die meisten Menschen im Westen in den 1980er Jahren als Reformer gefeiert haben, und der sich in einen der übelsten Tyrannen verwandelt und sich an seinem Land in unerträglicher und brutaler Weise bereichert hat. In Europa hat Viktor Orban einen ähnlichen, allerdings milderen Weg hinter sich. Vor 25 Jahren als liberaler Shooting-Star gefeiert, sorgt er heute in Ungarn für ständig zunehmende Freiheitsbeschränkungen.