Zugleich schafft es die Bundesregierung nicht, ihre Klimapolitik vernünftig auszugestalten, nachdem die Atomkraftwerke abgeschaltet wurden. An einigen diesigen und windstillen Tagen fällt in etlichen Regionen Deutschlands der Strom aus, worauf das Bundeskabinett beschließt, den Energieverbrauch zu rationieren und aus ihrer Sicht unnötigen Energieverbrauch für Reisen und Unterhaltung zu untersagen. Kohlestrom muss zusätzlich aus Polen importiert werden, worauf es in der Koalition zum Streit kommt und die EU in eine Krise gerät. Als Konsequenz verschärft die Bundesregierung überdies die Klimavorschriften für Bauherren und Hausbesitzer. Die Arbeitslosigkeit steigt in Deutschland, und der Finanzminister gerät in heftige Auseinandersetzungen mit den Koalitionspartnern wegen drohender hoher zusätzlicher Staatsschulden. Die Koalition droht zu platzen, und es drohen im Herbst Neuwahlen. Die Inflationsrate in Deutschland liegt nicht zuletzt wegen der Energieknappheit bei knapp acht Prozent, und in der Bevölkerung werden Proteste gegen den Klimaschutz und die Europäische Zentralbank (EZB) lauter, obwohl die EZB in diesem Fall nur indirekt beteiligt ist. Die Krise der EU wird stärker, zumal die neue französische Regierung seit dem Frühsommer laut über den Frexit, also das Ausscheiden Frankreichs aus der EU nachdenkt. Die Populisten von links und rechts schüren in Deutschland die Unzufriedenheit und den Hass. Die Spaltung der Gesellschaft wird so vorangetrieben, zumal die gemäßigten Stimmen in diesem Chaos nicht zu hören sind. Zu alledem kommt, dass die pandemiebedingten Störungen des Wirtschafts- und Gesellschaftslebens weiterlaufen, wenn auch mit geringerer Intensität als im Herbst 2021. Insgesamt geht das Jahr 2022 als Annus Horribilis in die jüngere deutsche Geschichte ein.