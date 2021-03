Es wird zweierlei deutlich: Erstens sind wir technologisch nur noch in wenigen Feldern führend; gerade in der Digitalisierung scheint Deutschland weit zurück zu sein. Zweitens scheinen Verwaltungsvorschriften inzwischen einen Wert an sich darzustellen. Ihnen zu folgen, scheint den Mitgliedern der Verwaltung weit wichtiger zu sein, als ein Problem zu lösen. Das kann man an der zögerlichen Verabreichung des liegengebliebenen Impfstoffes oder an der offenkundigen Weigerung der Bürokratie ablesen, sich mit zumindest interessanten Strategien der Pandemie, wie zum Beispiel der Nutzung von UV-Licht in sogenannten UV-C-Lampen, überhaupt zu beschäftigen.