Insgesamt hat sich eine enorme Bräsigkeit in Deutschland breitgemacht; die öffentliche Verwaltung ist insofern ein Spiegel der Gesellschaft. Der Verwaltung ist die Einhaltung der Form regelmäßig wichtiger als die Lösung eines Problems; im Zweifel wird das Handeln bestraft und das Unterlassen belohnt. Die Politik nimmt diese Probleme in der Verwaltung regungslos zur Kenntnis, bei den Bürgern beobachtet man zynisch kommentierte Fassungslosigkeit in Verbindung mit Resignation. Noch geht es den meisten Menschen so gut, dass sie sich eher ins Private zurückziehen und sich nicht mehr darum kümmern.



Wenigstens war das bis Mitte Juli so. Nach der Flutkatastrophe im Südwesten der Republik konnte man sehen, wie hoch die Bereitschaft Einzelner ist, sich für das Gemeinwesen einzusetzen – aus allen Bundesländern sind Helfer in die Hochwassergebiete gereist, um den Betroffenen zu helfen. Unter den Bürgern der beschädigten Städte und Dörfer herrscht ein hohes Maß an Solidarität. Es gibt Spenden aus ganz Deutschland in Millionenhöhe. Das macht Mut.