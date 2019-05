Gleichzeitig muss den Grünen bewusst sein, dass Klimaschutzpolitik in Deutschland heute bereits an seine Grenzen stößt; dafür gibt es mindestens drei Gründe: Erstens ist der Klimawandel schlicht ein globales Problem – das ist trivial, wird aber immer wieder verdrängt. Es bleibt dabei: Das Abschalten der Kohlekraftwerke in Deutschland kann ausschließlich symbolischen Wert haben; dem Kima wird es jedenfalls in der kurzen Frist nicht helfen. Zweitens ist Klimaschutz dann besonders teuer, wenn er schon recht weit vorangetrieben wurde. Die sogenannten Grenzvermeidungskosten steigen an, je mehr Emissionen schon vermieden wurden. In Entwicklungsländern kann man gegenwärtig mit denselben Mitteln deutlich mehr Emissionen vermeiden als bei uns. Drittens erzeugt rigorose Klimaschutzpolitik regelmäßig soziale Unwucht in Deutschland. Die Energiewende beispielweise bedeutet eine recht substantielle Umverteilung von unten nach oben. Nur wer Land oder Dächer besitzt, kann die Stromeinspeisungstarife erhalten, und die Zahllast liegt bei den Stromkunden. Rentner und Arbeitslose verbringen regelmäßig viel Zeit zuhause und sehen sich dadurch einer hohen Stromrechnung gegenüber. Fahrverbote und Umweltauflagen für Wohnhäuser treffen ärmere Bürger viel stärker als reichere.