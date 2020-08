In der Union hat man nun noch weniger Eile. Man kann in Ruhe abwarten, wie sich der Kandidat innerhalb seiner eigenen Partei und mit der Linken aufreibt. Man kann auch sehen, welcher Kandidat am besten auf Olaf Scholz reagiert. Für das Land wäre es am besten, wenn der Kandidat ein klares marktwirtschaftliches Profil aufweist und so die Alternativen zwischen einer CDU-CSU-geführten Regierung und Rot-Rot-Grün herausarbeitet.