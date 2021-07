Der zweite Grund zur Beunruhigung liegt in der sich bereits ankündigenden politischen Reaktion, die sich nicht sonderlich von den Reaktionen auf die bisherigen Infektionswellen unterscheidet. Es werden Gebiete als Variantengebiete ausgewiesen, und Quarantäne-Vorschriften werden verschärft angewandt. Der Begriff Lockdown ist bisher nur in der Negation aufgetaucht, man will ihn vermeiden. Das heißt aber nicht viel, wie die Vergangenheit zeigt.



Man hat aber zum wiederholten Male den Eindruck, dass die Bundesregierung sich nicht auf die nächste Welle vorbereitet und wenig Lernbereitschaft zeigt. Das verwundert und erschreckt gleichermaßen. Denn man muss doch davon ausgehen, dass das Virus nicht nach der ersten globalen Impfkampagne verschwindet. Es wird mutiert wiederkommen. Das lehrt doch die Erfahrung mit dem Grippevirus, das jedes Jahr in veränderter Form auftaucht. Im Herbst wird regelmäßig eine – wenn auch weniger prominente – Impfkampagne gestartet, die dennoch nicht verhindert, dass in Deutschland viele Opfer zu beklagen sind. Sie werden aber nicht beklagt, wenigstens nicht öffentlich.