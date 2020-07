Beginnen wir mit den Hürden. Erst einmal ist die Berechnung einer solchen Steuer ausgesprochen kompliziert. Denn ein Gut, das aus beispielweise China importiert wird, ist keineswegs zur Gänze in China produziert worden. Die Wertschöpfungskette kann lang und global sein – wie uns in der Coronakrise gerade deutlich bewusst wird. Damit die Steuer wirklich fair ist, müsste es also genaue Angaben über den Ursprung des Gutes auf all seinen Wertschöpfungsstufen geben. Das erfordert genaue Ursprungsregeln; so wird aus einer einfachen Steuer zur Herstellung der Wettbewerbsneutralität und Klimafreundlichkeit ein bürokratisches Monster – denn es müssten nahezu alle Importgüter ihrem Ursprung nach erfasst werden.