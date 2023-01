Hinter dieser Entwicklung stehen nahezu tektonische Veränderungen in der Welt, die sich direkt auf die weltwirtschaftlichen Beziehungen auswirken. In vielen Ländern droht nach einer langen und erfolgreichen Phase des Aufholens eine Entwicklung, die sich mit dem Begriff „Middle Income Trap‘ recht gut beschreiben lässt: Das Wachstum hat zu einer wachsenden Mittelschicht geführt, die nun neben mehr Wohlstand auch mehr Freiheit einfordert, damit aber nicht zu den Regierungen durchdringt. Die politischen Strukturen halten mit den wirtschaftlichen Erfolgen nicht Schritt. Der Wachstumsprozess gerät ins Stocken. Das sieht man in China, in Brasilien, der Türkei oder in Indien. Als Reaktion verliert die dortige Wirtschafts- und Handelspolitik an Offenheit und die Bereitschaft, multilaterale Regeln einzuhalten, sinkt.