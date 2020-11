Der zweite Beweggrund zur Kritik aus den USA an der deutschen Politik ist hingegen relevant, nämlich die potentielle Abhängigkeit von Russland, in die sich Deutschland und Europa mit dem Ausbau der Transportkapazitäten für russisches Gas nach Deutschland ergeben könnte. Dies ist vor allem deswegen ein Problem, weil das Verhältnis der NATO zu Russland nach wie höchst angespannt ist. Mit der Möglichkeit, die Lieferung zu steuern, könnte Russland versuchen, Keile in die NATO zu treiben. Deshalb ist dieses Argument wirklich ernst zu nehmen. Hinzu kommt, dass viele europäische Partner Deutschlands den Bau der Pipeline mit großen Sorgen betrachten und deswegen ablehnen. Ihre jeweiligen Beweggründe sind unterschiedlich, aber in der Summe nachvollziehbar.