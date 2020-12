Die CDU-Fraktion in Sachsen-Anhalt steht weiteren Beitragserhöhungen schon seit über einem Jahrzehnt, also länger als die Existenz der AfD, kritisch gegenüber. Die Begründung dafür ist nachvollziehbar und orientiert sich an der Einkommenssituation vieler Beitragszahler sowie der Tendenz des ÖRR, sich immer weiter auszudehnen: Es gibt zum Ersten immer mehr Sender, die oftmals das gleiche produzieren, und zum Zweiten bietet der ÖRR mit den staatlich verordneten Mitteln im Internet Dienste an, die im Prinzip ausreichend von privaten Medienunternehmen angeboten werden. Diese müssen allerdings damit Geld am Markt verdienen. Dies ist eine sachorientierte Kritik, die noch nicht einmal die Frage aufwirft, ob die Sportschau oder die wiederholte Ausstrahlung von Schlagerfestivals dem Bildungsauftrag des ÖRR entsprechen. Die Existenzberechtigung des ÖRR wird in keiner Weise durch die CDU in Sachsen-Anhalt hinterfragt.