Mit Marktwirtschaft und einer damit konformen Zuweisung von Verantwortlichkeiten für Wirtschaftspolitik (Policy Assignment) hat das alles nichts mehr zu tun. Offenbar fühlen sich Regierungen außerstande, für die nötigen Rahmenbedingungen zu sorgen, die Investitionen fördern und Arbeitsplätze schaffen helfen können. Die Geldpolitik muss es richten. Inflation wird dabei in Kauf genommen, unabhängig von den vielfach erlebten negativen Konsequenzen in sozialer und allokationstheoretischer Hinsicht.



Das zeigt sich auch in der Ankündigung der amerikanischen Notenbank der Fed vom 27. August, die in Zukunft maximale – nicht optimale – Beschäftigung fördern will und dazu ein neues Inflationsziel anstrebt, nämlich den Durchschnitt über einen längeren Zeitraum. Das hat zur Folge, dass Inflationsraten vergangener Jahre nun für die zukünftige Inflation eine Rolle spielen sollen; war die Inflation also in den vergangenen zwei Jahren zu niedrig, kann sie in den Folgejahren höher ausfallen. Damit erhöht die Fed den Spielraum für aggressive und expansive Geldpolitik und macht sich angreifbarer gegenüber der Politik.