Wenn man das einmal begriffen hat, dann weiß man, dass der einzig zielführende Weg zum Klimaschutz eine globale Einschränkung des CO 2 -Ausstoßes ist. So sehen es das Kyoto-Protokoll und in seiner Nachfolge dass Pariser Klimaschutzabkommen vor .Dabei setzt die Weltgemeinschaft im Prinzip auf den Zertifikatehandel, der ökologisch der CO 2 -Steuer überlegen ist. Dies hängt damit zusammen, dass niemand weiß, wie hoch die Preiselastizität des CO 2 -Ausstoßes ist, also wie stark die Menschen diesen Ausstoß wegen der Steuer reduzieren. Möglicherweise muss der Staat die Steuer dann mehrfach ändern, was politisch schwer möglich ist. Eine Höchstmenge an CO 2 -Ausstoß führt dann automatisch zu einem Preis, und die Politik muss nicht mehr viel tun.