Zur Beantwortung dieser Frage muss man sich erst einmal vor Augen führen, was der Ordoliberalismus eigentlich ist und wofür Ordoliberale stehen. Der Ordoliberalismus entstand in Zeiten des Chaos in der späten Weimarer Republik und des Nationalsozialismus. Die Gründerväter Walter Eucken, Wilhelm Röpke, Alexander Rüstow, Franz Böhm sowie deren Schüler und Kollegen wollten sowohl dem Faschismus als auch dem Kommunismus, also den prominesten Formen des Totalitarismus, eine auf klaren Prinzipien, individuellen Freiheiten, Machteinschränkungen für einzelne und sozialem Ausgleich basierende Ordnung entgegensetzen.