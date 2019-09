Fridays for Forest Hessen will Freiwillige zum Bäumepflanzen in den Wald schicken

Der hessische Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) will Schüler und Erwachsene freitags zum Aufforsten in den Wald schicken. Private Spender und Freiwillige sollen Bäume finanzieren und pflanzen. Bouffier sagte der WirtschaftsWoche: „Wir wollen in Hessen ‚Fridays for Forest‘ etablieren.“ Der Name ist angelehnt an ‚Fridays for Future‘, die Demonstrationen von Schülern an Freitagen für mehr Klimaschutz.