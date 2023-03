Fridays for Future Aufruf zu Klimaprotest an 250 Orten in Deutschland

03. März 2023 | Quelle: dpa

Allein in Deutschland sind 250 Aktionen zu den heutigen Klimaprotesten geplant. Bild: Bild: dpa

2018 setzt sich Greta Thunberg erstmals zu einem „Schulstreik fürs Klima” vor das Parlament in Stockholm. Inzwischen demonstrieren regelmäßig Tausende. Nun steht der erste Aktionstag in diesem Jahr an.